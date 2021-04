No riavvio centri commerciali weekend

(Di venerdì 23 aprile 2021) Si prevedeva la possibilità di aprire, parchie strutture analoghe per i fine settimana a partire dal prossimo 15 maggio, ma il decreto aperture pubblicato in Gazzetta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Saltano le riaperture dei centri commerciali nei fine settimana a partire dal 15 maggio. Lo prevede il testo finale… - MediasetTgcom24 : Dl aperture: salta il riavvio dei centri commerciali nel weekend #federdistribuzione - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Saltano le riaperture dei centri commerciali nei fine settimana a partire dal 15 maggio. Lo prevede il testo finale, arri… - cimbolano : Salta la riapertura nei weekend dei centri commerciali. - YouTvrs : Decreto Aperture: salta il riavvio dei centri commerciali nei weekend - -

Ultime Notizie dalla rete : riavvio centri

Agenzia ANSA

11.40 Nocommerciali weekend Saltato ildeicommerciali nei weekend. Si prevedeva la possibilità di aprirecommerciali, parchi commerciali e strutture analoghe per i fine ...'Prendiamo atto che la riapertura deicommerciali durante il fine settimana è stata cancellata, senza alcuna spiegazione", ha ribadito. "Non possiamo accettare che le aziende del commercio, ...BOLZANO - In Austria, nonostante l'avvio della stagione sciistica per i residenti a Natale ... Il calo è particolarmente sentito nei grandi centri sciistici frequentati dai turisti stranieri, mentre i ...Niente riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, del decreto aperture non c’è più il riferimento previsto dalle bozze che prevedeva la ...