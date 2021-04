Nissan | consegnate 50 Leaf alle Capitanerie di Porto

Leggi su italiasera

(Di venerdì 23 aprile 2021) E’ nel segno comune dell’attenzione all’ambiente la partnership che ha portatoItalia a una fornitura di 50100% elettriche al Corpo delledi. Consegnati non a caso nell’Earth Day, i modelli a zero emissioni saranno dislocate su tutto il territorio nazionale e utilizzati dalla Guardia Costiera per le attività di pattugliamento via terra, a supdella sorveglianza di 31 aree marine protette, tra cuifino, il Parco del Castello di Miramare, Favignana, la Maddalena e le Isole Tremiti. Il progetto, con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, rientra nel piano nazionale di decarbonizzazione e persi traduce in un ulteriore esempio volto alla tutela dell’ambiente e della qualità dell’aria. La cerimonia di ...