Niente sepoltura al figlio | Romano Pd rilancia le accuse | “Raggi arrogante | Roma così è incivile”

(Di venerdì 23 aprile 2021) “Un ragazzo molto amato e molto sfortunato”.Andrea, deputato del Pd, descrive Dario, ildisabile dalla nascita, morto ail 22 febbraio per un arresto cardiaco improvviso. Venti giorni per cremarlo e, dopo due mesi, la famiglia aspetta ancora di poterlo tumulare nello spazio di cui dispone al cimitero del Verano. Lea Virginia, dopo la vicenda che riguarda ildimorto e non ancora sepolto, sono di arroganza. “Non è arrivata una parola di spiegazione e io avrei volentieri evitato di intervenire pubblicamente – diceal Messaggero – su un fatto personale e doloroso come questo, ma la situazione nella quale ci troviamo è la stessa ...

... scrive il deputato dem nel tweet in cui segnala che "Ama non dà tempi didegni di una .... Manca il personale per processare anche una richiesta così semplice". Solo uno dei tanti ...E ci siamo detti: dobbiamo fare qualcosa, visto che nel frattempo non è accaduto. Non ci ... si innescano tutta una serie di procedure burocratiche per cui dare unaai propri cari, che ...Niente. Manca il personale per processare anche una richiesta ... e alla rabbia delle famiglie per "i vergognosi ritardi nell’esecuzione di cremazioni e sepolture". "I 5.000 morti in più da ottobre a ...La vicenda dei cimiteri della Capitale e la denuncia del deputato del Pd: "Non riuscire a onorare un lutto è frustrante e ancor più doloroso" ...