Niente pancia per Michelle Hunziker con la foto ritoccata e poi cancellata (Di venerdì 23 aprile 2021) Che combina Michelle Hunziker? Anche lei ritocca le foto, come tutte, ma è davvero necessario eliminare la pancia per apparire perfette? Ammirata da tutti per la sua forma fisica Michelle Hunziker in abito bianco è stata però beccata dai follower più attenti. Un ritocco poco perfetto alla foto di turno e le linee della porta dietro la Hunziker appaiono curve: così tutti hanno capito che lo scatto non era reale. Dopo le scuse alla comunità cinese la showgirl e conduttrice casca in un altro errore e a modo suo chiede scusa. Michelle ha cancellato la foto, eliminata commentando che non voleva pubblicarla, semplicemente ha sbagliato immagine. Ovviamente la foto ritoccata era già stata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 aprile 2021) Che combina? Anche lei ritocca le, come tutte, ma è davvero necessario eliminare laper apparire perfette? Ammirata da tutti per la sua forma fisicain abito bianco è stata però beccata dai follower più attenti. Un ritocco poco perfetto alladi turno e le linee della porta dietro laappaiono curve: così tutti hanno capito che lo scatto non era reale. Dopo le scuse alla comunità cinese la showgirl e conduttrice casca in un altro errore e a modo suo chiede scusa.ha cancellato la, eliminata commentando che non voleva pubblicarla, semplicemente ha sbagliato immagine. Ovviamente laera già stata ...

