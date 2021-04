Nessuna riapertura dei centri commerciali nel weekend: il governo ha deciso (Di venerdì 23 aprile 2021) Non ci sarà la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, del decreto aperture non c'è più il riferimento previsto dalle bozze che prevedeva la possibilità di aprire i centri commerciali, i parchi commerciali e le strutture analoghe nei ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 aprile 2021) Non ci sarà ladeinei fine settimana. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, del decreto aperture non c'è più il riferimento previsto dalle bozze che prevedeva la possibilità di aprire i, i parchie le strutture analoghe nei ...

Advertising

globalistIT : - ilgiornale : Da lunedì solo la Sardegna sarà rossa: l'Rt è sceso a 0.81 e il trend è in miglioramento in tutto il Paese. Al via… - monicadamb : RT @miriconosci: Le linee guida del @MiC_Italia permettono la riapertura dei #musei anche nei festivi ma solo con prenotazione: nessuna dif… - miriconosci : Le linee guida del @MiC_Italia permettono la riapertura dei #musei anche nei festivi ma solo con prenotazione: ness… - FoielliPaolo : RT @StefaniaNonno: In emergenza sanitaria si impone primaria immunizzazione SSN e forze dell'ordine. Seconda priorità, vaccinare TUTTI! Nes… -