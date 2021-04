Navi affondate | croci e delizie al largo delle coste italiane

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 23 aprile 2021) di Cristina Svegliàti Visto il periodo, conviene davvero iniziare con le: lenei mari italiani sono molte e destano, da sempre, molta curiosità. E nonostante sia difficile stabilirne il numero preciso, sappiamo che sono diverse per tipologie, dimensioni ed età. Secondo l’Unesco, sui fondali di tutto il mondo vi sono circa tre milioni di relitti e l’Italia, neanche a dirlo, è in cima alla lista dei siti per immersioni subacquee, proprio per il valore storico ed archeologico, che giacciono sulla stessa superficie su cui fluttuano le acque dei nostri mari. Dalla Liguria alla Sicilia, passando dalla Toscana: lein Italia Se nei siti più blasonati dedicati al tema...