Navalny è solo un pretesto: la frattura tra Russia e Occidente diventerà presto insanabile (Di venerdì 23 aprile 2021) di Roberto Iannuzzi* La Russia è di nuovo sotto i riflettori dei media occidentali, ma il “caso Navalny”, che ha di gran lunga suscitato la maggiore attenzione, è solo il pretesto di uno scontro ben più profondo. Accanto a tale caso, spiccano l’aggravarsi delle tensioni attorno alla questione Ucraina e le recenti sanzioni imposte dall’amministrazione Biden contro Mosca. Queste ultime sono l’ultimo episodio di una guerra economica americana che sta spingendo progressivamente il Cremlino nelle braccia della Cina, vero avversario di Washington. Alexei Navalny, pomposamente definito in Occidente come “l’oppositore di Putin”, in realtà è noto in Russia soprattutto per le sue campagne anticorruzione, e per essere successivamente divenuto il beniamino dei governi occidentali. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) di Roberto Iannuzzi* Laè di nuovo sotto i riflettori dei media occidentali, ma il “caso”, che ha di gran lunga suscitato la maggiore attenzione, èildi uno scontro ben più profondo. Accanto a tale caso, spiccano l’aggravarsi delle tensioni attorno alla questione Ucraina e le recenti sanzioni imposte dall’amministrazione Biden contro Mosca. Queste ultime sono l’ultimo episodio di una guerra economica americana che sta spingendo progressivamente il Cremlino nelle braccia della Cina, vero avversario di Washington. Alexei, pomposamente definito income “l’oppositore di Putin”, in realtà è noto insoprattutto per le sue campagne anticorruzione, e per essere successivamente divenuto il beniamino dei governi occidentali. ...

Advertising

TeresaBellanova : Aleksej #Navalny sta morendo, denuncia la sua portavoce. L'UE e la comunità internazionale devono intervenire al pi… - gennaromigliore : Tutto il mondo deve gridare la libertà per Alexej #Navalny. Oggi rischia la morte in un braccio di un remoto penite… - fattoquotidiano : “Alexey Navalny sta morendo: è solo questione di giorni”. E per i medici è a rischio infarto “in ogni momento” - Bobbio65M : RT @Zippo88lrr: Negli italici tiggì la Russia viene menzionata solo come il paese del cattivo Putin che tiene segregato l'innocente Navalny… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: #Navalny è solo un pretesto: la frattura tra Russia e Occidente diventerà presto insanabile [LEGGI] @unimed_network https… -