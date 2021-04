Naufragio al largo della Libia | ong Mediterranea | “Oltre 100 morti | le autorità li hanno lasciati affogare”

(Di venerdì 23 aprile 2021) Al momento sono stati avvistati solo 13 corpi in mare, ma le persone che erano a bordo di un gommone che si è ribaltato aldelle coste erano almeno 130. Decine di migranti quindi risultano al momento dispersi e si teme sianoannegati. Secondo quanto riferito dall’equipaggioOcean Viking, l’imbarcazione, di cui si sono perse le tracce a nord-est di Tripoli, aveva tentato la traversata in condizioni di mare proibitive. “Oggi – ha dichiarato ieri Luisa Albera, coordinatrice di Ricerca e Soccorso a bordoOcean Viking – dopo ore di ricerca, la nostra peggiore paura si è avverata. L’equipaggioOcean Viking ha dovuto assistere alle devastanti conseguenze deldi un gommone a nord-est di Tripoli. Mercoledì mattina era scattato l’allarme rispetto a questa ...

Un'altra tragedia nel mar Mediterraneo. Decine di sono dispersi, e si teme siano annegati, neldi un aldelle , secondo quanto riferisce Sos Mediterranee. Secondo quanto riferito dall'equipaggio della , 130 persone erano a bordo di un gommone che aveva tentato la traversata in ...La seconda notizia viene dal mare - cimitero aldella Libia. Decine di migranti sono dispersi e si teme siano morti annegati, neldi un gommone: l'allarme è stato lanciato da SOS ...Decine di migranti sono dispersi, e si teme siano morti annegati, nel naufragio di un gommone al largo delle coste libiche. Secondo quanto riferito dall'equipaggio della Ocean Viking, 130 persone ...L’equipaggio della Ocean Viking ha dovuto assistere alle devastanti conseguenze del naufragio di un gommone a Nord-Est di ... di tre barche in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia.