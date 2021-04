Naturopatia | cos’è e cosa fa il naturopata

Leggi su dilei

(Di venerdì 23 aprile 2021)Laè una medicina complementare che include una varietà di pratiche appartenenti alle medicine alternative per mantenere o ristabilire uno stato di benessere psico fisico dell’individuo. Il terminesignifica letteralmente “sentiero della natura” e fu coniato nel XIX secolo da un medico americano, John Scheel. Lasembra infatti essersi sviluppata nel corso del 1800 tra la Germania e l’Inghilterra per poi diffondersi rapidamente in Europa e nel resto del mondo. Laha una visione olistica degli individui: l’essere umano è considerato nel suo insieme, dunque un complesso sistema che funziona grazie a meccanismi regolati biologicamente ed emotivamente. Per sperimentare uno stato di salute e di benessere, gli individui devono prendersi cura di se stessi ...