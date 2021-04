National Trophy | Spinelli | ' Ducati e quattro cilindri 600 | stesse prestazioni'

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ottimo inizio quello di Nicholas, in una gara delvinta, per un debutto stagionale ad aprire una nuova fase di carriera. Il due volte titolato classe Moto3 nazionale ha, già ...

Se continuiamo su questa strada ed a lavorare così, con calma ed intelligenza e mantenendo i piedi per terra, i risultati arriveranno .': 'buona la prima' per la SuperOpenOttimo inizio quello di Nicholas Spinelli , in una gara delvinta, per un debutto stagionale ad aprire una nuova fase di carriera. Il due volte titolato classe Moto3 nazionale ha, già nei test prestagionali , trovato subito un eccellente ...Ottimo inizio quello di Nicholas Spinelli, in una gara del National Trophy vinta, per un debutto stagionale ad aprire una nuova fase di carriera. Il due volte titolato classe Moto3 nazionale ha ...Uno dei grandi motivi d'interesse di questa prima tappa al Mugello del trofeo organizzato dal Motoclub Spoleto riguardava la nuova classe, che si è rivelata un ottimo esperimento ...