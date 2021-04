(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli Agenti della Polizia Locale diappartenenti al Gruppo Intervento Territoriale, la scorsa notte, hanno tratto in arresto un cittadino italiano, C.B., un uomo di 25, resosi responsabile di una violenta rapina ai ddi unadi 19alla quale, dopo averla colpita con pugni, calci e schiaffi, ha sottratto ilcellulare e gli airpods. L’aggressione, avvenuta nella zona del Centro Direzionale di. Eseguita in concorso con Z.G., a sua volta tratto in arresto nell’immediatezza del fatto da agenti della Polizia di Stato appartenenti al Commissariato di P.S. “Vasto Arenaccia”. Entrambi i soggetti condotti presso la casa circondariale di Poggioreale dove saranno detenuti in ...

Advertising

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: - Sotto tiro! - #Dea sciupona, #Napoli che show! - #Milan-#Ibra 2022, energia per… - sportli26181512 : La #Lazio dopo il ko col #Napoli: 'Episodi sotto gli occhi di tutti': La nota della società biancoceleste: 'Abbiamo… - anteprima24 : ** #Napoli sotto shock, ragazza di 19 anni aggredita brutalmente per un telefono ** - sportface2016 : La nota della #Lazio dopo il 5-2 col Napoli - DionisiMar : @CucchiRiccardo Perfettamente d'accordo ma se in tre episodi dubbi li valutano tutti a sfavore e vai sotto di due a… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sotto

anteprima24.it

La società ha scelto, ancora una volta, di non commentare gli episodi che sonogli occhi di ... maturato col punteggio di 5 - 2, allo stadio Diego Armando Maradona contro il. In casa ...La società ha scelto, ancora una volta, di non commentare gli episodi che sonogli occhi di ... reduce dalla sconfitta di ieri sera, in trasferta, per 5 - 2, contro il, al termine di una ...ROMA - Il giorno dopo la pesantissima sconfitta subita sul campo del Napoli, con il punteggio di 5-2 ... La società ha scelto, ancora una volta, di non commentare gli episodi che sono sotto gli occhi ...Napoli – Gli Agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti al Gruppo Intervento Territoriale, la scorsa notte, hanno tratto in arresto un cittadino italiano, C.B., un uomo di 25 anni, resosi ...