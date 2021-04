Napoli, qualificazione Champions League: il calendario a confronto (Di venerdì 23 aprile 2021) Il calendario per la corsa alla qualificazione Champions League vede Napoli, Milan, Atalanta e Juventus lottare per tre posti disponibili. Gli azzurri battendo la Lazio per 5-2 hanno superato l’ultima squadra più insidiosa, ma solo sulla carta è bene specificarlo. In Serie A nessun match può essere dato per scontato e proprio gli uomini di Gattuso dovrebbero sapere bene cosa può succedere se si abbassa minimamente la guardia. Alla fine del campionato di Serie A stagione 2020/21 mancano sei partite e la qualificazione Champions League è una lotta ancora molto aperta, praticamente solo l’Inter ha il posto assicurato. Il calendario del Napoli per la corsa Champions lo vedrà protagonista lunedì contro il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilper la corsa allavede, Milan, Atalanta e Juventus lottare per tre posti disponibili. Gli azzurri battendo la Lazio per 5-2 hanno superato l’ultima squadra più insidiosa, ma solo sulla carta è bene specificarlo. In Serie A nessun match può essere dato per scontato e proprio gli uomini di Gattuso dovrebbero sapere bene cosa può succedere se si abbassa minimamente la guardia. Alla fine del campionato di Serie A stagione 2020/21 mancano sei partite e laè una lotta ancora molto aperta, praticamente solo l’Inter ha il posto assicurato. Ildelper la corsalo vedrà protagonista lunedì contro il ...

Advertising

cronista73 : Goleada al Maradona, gli azzurri travolgono la Lazio e si avvicinano alla qualificazione Champions - MarcoDiMaro : La vittoria del Napoli ieri è stata non importante, di più. Ma non abbiamo fatto nulla. Le prossime 3 partite sono… - Tr0WbacK : livello di difficoltà degli ultimi impegni in campionato delle dirette concorrenti alla qualificazione della prossi… - sscalcionapoli1 : De Luca: 'Il Napoli visto contro la Lazio merita la qualificazione in SuperChampions' #NapoliLazio… - In_his_steps : RT @FrancoMater2: @Chiariello_CS @Fla_DeS Umberto che le dissi la settimana scorsa? La qualificazione #Champions è su 3/4 squadre e per que… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli qualificazione Giordano: 'La Lazio ha qualità ma è datata...' GIORDANO INTERVISTA - Il giorno dopo il netto 5 a 2 di Napoli , gli addetti ai lavori analizzano il crollo biancoceleste. La squadra di Inzaghi , al netto ...stagionale resta la qualificazione alla ...

Calcio: ostacolo Milan, ma la Lazio punta al riscatto Il Napoli sogna ancora la qualificazione in Champions ma si trova di fronte un Torino che non può più sbagliare: il successo di Insigne e compagni, a 1,75, di fa preferire a quello dei granata, dato ...

TWEET - De Luca: "Il Napoli visto contro la Lazio merita la qualificazione in SuperChampions" Napoli Magazine Napoli, qualificazione Champions League: il calendario a confronto Il calendario per la corsa alla qualificazione Champions League vede Napoli, Milan, Atalanta e Juventus lottare per tre posti disponibili. Gli azzurri battendo la Lazio per 5-2 hanno superato l’ultima ...

Napoli, piace Dalot del Milan I rossoneri vorrebbero tenerlo ma il suo possibile acquisto e’ legato alla qualificazione in Champions, secondo “Record”. E di questo stallo potrebbe approfittare il Napoli, che starebbe seguendo con ...

GIORDANO INTERVISTA - Il giorno dopo il netto 5 a 2 di, gli addetti ai lavori analizzano il crollo biancoceleste. La squadra di Inzaghi , al netto ...stagionale resta laalla ...Ilsogna ancora lain Champions ma si trova di fronte un Torino che non può più sbagliare: il successo di Insigne e compagni, a 1,75, di fa preferire a quello dei granata, dato ...Il calendario per la corsa alla qualificazione Champions League vede Napoli, Milan, Atalanta e Juventus lottare per tre posti disponibili. Gli azzurri battendo la Lazio per 5-2 hanno superato l’ultima ...I rossoneri vorrebbero tenerlo ma il suo possibile acquisto e’ legato alla qualificazione in Champions, secondo “Record”. E di questo stallo potrebbe approfittare il Napoli, che starebbe seguendo con ...