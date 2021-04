Napoli - Lazio 5 - 2, le dichiarazioni. Farris: "Non possiamo arrenderci" (Di venerdì 23 aprile 2021) Termina con una goleada del Napoli la sfida del Diego Armando Maradona tra Napoli e Lazio , con i biancocelesti che vedono fermarsi la propria striscia di vittorie consecutive. Un 5 - 2 netto segnato ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Termina con una goleada della sfida del Diego Armando Maradona tra, con i biancocelesti che vedono fermarsi la propria striscia di vittorie consecutive. Un 5 - 2 netto segnato ...

Advertising

annatrieste : Questo Napoli merita la Champions. E pure una bella maniata di applausi per la sontuosa partita di stasera con la Lazio #spiaze - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliLazio ?? - Castrese7 : RT @marcoazzi66: Due vittorie contro la Roma, una contro Milan, Atalanta, Juventus e Lazio. Il #Napoli negli scontri diretti è stato da Cha… - Alessandrolux : Rabbia Lazio: “Rigore dubbio al Napoli” - -