Napoli | continua la rincorsa Champions tra vecchi e nuovi alleati

Benedetti legni Meriti e fortuna: è questa la combinazione vincente delche stride con quanto visto nella prima parte di stagione, quando ai partenopei, all'epoca falcidiati da infortuni e ...Nonostante diminuiscano i nuovi contagi, solo 25 i casi odierni di positività, il bilancio delle vittimea salire e arriva a 155 morti dall'inizio della pandemia. APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA ...Ci sono cinque gol ma anche due gemelli in copertina nel Napoli che ha travolto la Lazio e continua la sua scalata alla Champions League: Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Il belga non tradisce mai le ...Napoli, 23 aprile 2021 - L'ultimo grande scoglio è stato saltato con 5 salti spettacolari: il Napoli liquida alla grande la pratica Lazio e appone un altro mattoncino in una rincorsa Champions che si ...