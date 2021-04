Napoli, Ag. Di Lorenzo contro i giornalisti: “Voto 4? Parla il campo” (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQueste le parole di Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo a Radio Punto Nuovo: “Voto basso per Di Lorenzo? Le competenze di chi fa questo lavoro sono scarse. Né io ne i miei giocatori ci siamo mai curati dei pareri e dei voti dei giornalisti. A noi non interessa, possono dargli anche 4: lui e continua a dimostrare sul campo il proprio valore”. STO CON GATTUSO – “Ho sempre detto che il Napoli arriverà secondo e finirà la stagione alla grande. I fatti mi stanno dando ragione ed anche le individualità si stanno mettendo in risalto. Sono soddisfatto di quello che sto vedendo rispetto a quando ho sostenuto durante tutto l’anno. Ho supportato queste idee anche quando è stato massacrato Gattuso, quando è stata massacrato tutta la squadra: ho sempre detto che il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQueste le parole di Mario Giuffredi, agente di Dia Radio Punto Nuovo: “basso per Di? Le competenze di chi fa questo lavoro sono scarse. Né io ne i miei giocatori ci siamo mai curati dei pareri e dei voti dei. A noi non interessa, possono dargli anche 4: lui e continua a dimostrare sulil proprio valore”. STO CON GATTUSO – “Ho sempre detto che ilarriverà secondo e finirà la stagione alla grande. I fatti mi stanno dando ragione ed anche le individualità si stanno mettendo in risalto. Sono soddisfatto di quello che sto vedendo rispetto a quando ho sostenuto durante tutto l’anno. Ho supportato queste idee anche quando è stato massacrato Gattuso, quando è stata massacrato tutta la squadra: ho sempre detto che il ...

