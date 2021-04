MyMovies: film “Partigiani del Canavese” in onda il 25 Aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) A 70 anni di distanza il film ” Partigiani alpini della VI G.L.”, dal 23 Aprile fino al 2 maggio disponibile gratuitamente su MyMovie. Ricostruisce e racconta la vita di una delle formazioni partigiane del Canavese più attiva. Dalla sua nascita nelle campagne nel 1943, all’adesione massiccia dei giovani nel ’44 e alle sue azioni nel ’45, quando, con la ritirata delle truppe naziste verso la Svizzera, quel territorio precipitò nuovamente sotto l’oppressione militare. Ad organizzare la proiezione, in occasione della Festa della Liberazione, sono il Museo Nazionale del Cinema di Torino e la Cineteca di Bologna. Partigiani del Canavese, le parole della registra Anna Albertano “Sono convinta – racconta la regista Anna Albertano – che ad oggi la Resistenza partigiana, capitolo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) A 70 anni di distanza ilalpini della VI G.L.”, dal 23fino al 2 maggio disponibile gratuitamente su MyMovie. Ricostruisce e racconta la vita di una delle formazioni partigiane delpiù attiva. Dalla sua nascita nelle campagne nel 1943, all’adesione massiccia dei giovani nel ’44 e alle sue azioni nel ’45, quando, con la ritirata delle truppe naziste verso la Svizzera, quel territorio precipitò nuovamente sotto l’oppressione militare. Ad organizzare la proiezione, in occasione della Festa della Liberazione, sono il Museo Nazionale del Cinema di Torino e la Cineteca di Bologna.del, le parole della registra Anna Albertano “Sono convinta – racconta la regista Anna Albertano – che ad oggi la Resistenza partigiana, capitolo ...

Ultime Notizie dalla rete : MyMovies film Il favoloso mondo di Amélie compie 20 anni e si regala il ritorno al cinema Il favoloso mondo di Amélie compie 20 anni e si regala il ritorno al cinema. Per festeggiare i vent'anni dal debutto, il film con Audrey Tautou torna sul grande schermo per due giorni, l'11 e il 12 maggio. Un ritorno dal forte valore simbolico per ricordarci che non bisogna smettere di coltivare le ...

Anna Anna - Un film di Niccolò Ammaniti. Una favola nera che amplia il racconto di Ammaniti rispettandone rigorosamente l'essenza. Con Giulia Dragotto, Alessandro Pecorella, Clara Tramontano, Giovanni Mavilla, ...

’Lo sconfinamento’ di Martinelli verso il cinema Da oggi a partire dalle 14 e fino a martedì prossimo, sulla piattaforma digitale MYmovies, sarà possibile vedere il film ‘Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi’ del regista ravennate Marco Martinelli ...

