Musica | Zucchero | il 14 maggio arriva ' Inacustico d o c & more'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Zucchero 'Sugar' Fornaciari torna con 'Inacustico d.o.c. & more', il nuovo album in uscita venerdì 14 maggio, contenente tutti i brani dell'ultimo disco di inediti 'D.O.C.' e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un'inedita veste acustica. E da oggi, venerdì 23 aprile, sono disponibili in digitale i brani 'Spirito nel buio' e 'L'amore è nell'aria': due anticipazioni del nuovo progetto discografico, da oggi disponibile in pre-order (https://pld.lnk.to/Inacustico). Composto da 25 brani, 'Inacustico d.o.c. & more', uscirà in formato doppio Cd, triplo vinile, digitale e, in edizione limitata, anche in versione Triplo LP autografato (solo per Amazon).

