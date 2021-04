Musica: Santa Cecilia riapre al pubblico con un concerto per la Croce Rossa (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Saranno le note di C. P. E. Bach e ?ajkovskij, eseguite dall'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la direzione di Antonio Pappano, a rendere omaggio alla Croce Rossa Italiana nel concerto – il primo, dopo molti mesi, con la presenza di pubblico in sala – di lunedì 26 aprile alle ore 19,30 nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Nel rispetto delle norme di sicurezza, la serata organizzata dall'Accademia è rivolta ai volontari Cri che hanno risposto prontamente all'emergenza Covid-19 fin da gennaio 2020, combattendo in prima linea e restando vicino alle persone sia nelle strutture sanitarie e sia nelle loro abitazioni garantendo assistenza continua e una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Saranno le note di C. P. E. Bach e ?ajkovskij, eseguite dall'Orchestra dell'Accademia Nazionale disotto la direzione di Antonio Pappano, a rendere omaggio allaItaliana nel– il primo, dopo molti mesi, con la presenza diin sala – di lunedì 26 aprile alle ore 19,30 nella Saladell'Auditorium Parco delladi Roma. Nel rispetto delle norme di sicurezza, la serata organizzata dall'Accademia è rivolta ai volontari Cri che hanno risposto prontamente all'emergenza Covid-19 fin da gennaio 2020, combattendo in prima linea e restando vicino alle persone sia nelle strutture sanitarie e sia nelle loro abitazioni garantendo assistenza continua e una ...

