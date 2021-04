Musica: Santa Cecilia riapre al pubblico con un concerto per la Croce Rossa (2) (Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) - Il concerto si apre con la Sinfonia in re maggiore Wq 183 n. 1 di Carl Philipp Emanuel Bach - eseguita per la prima volta nei concerti dell'Accademia – e composta tra il 1775 e il 1776 dal più celebre dei figli di Johann Sebastian. Domina la seconda parte del programma la Sinfonia n. 6 in si minore “Patetica” di ?ajkovskij, una pagina intensa che l'Accademia ha scelto per questo momento così delicato. La Sinfonia è una sorta di testamento Musicale che dà voce allo struggimento di un uomo provato da una vita intensa e che forse percepisce essere arrivata a una fine imminente. Composta nel corso del 1893, la Sesta Sinfonia è legata all'ultima e definitiva crisi della sua esistenza interiore, culminata in una morte per molti versi inquietante e poco chiara (non è stato appurato se la causa di morte fu il colera, o se il compositore si tolse ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) - Ilsi apre con la Sinfonia in re maggiore Wq 183 n. 1 di Carl Philipp Emanuel Bach - eseguita per la prima volta nei concerti dell'Accademia – e composta tra il 1775 e il 1776 dal più celebre dei figli di Johann Sebastian. Domina la seconda parte del programma la Sinfonia n. 6 in si minore “Patetica” di ?ajkovskij, una pagina intensa che l'Accademia ha scelto per questo momento così delicato. La Sinfonia è una sorta di testamentole che dà voce allo struggimento di un uomo provato da una vita intensa e che forse percepisce essere arrivata a una fine imminente. Composta nel corso del 1893, la Sesta Sinfonia è legata all'ultima e definitiva crisi della sua esistenza interiore, culminata in una morte per molti versi inquietante e poco chiara (non è stato appurato se la causa di morte fu il colera, o se il compositore si tolse ...

TV7Benevento : Musica: Santa Cecilia riapre al pubblico con un concerto per la Croce Rossa (2)... - TV7Benevento : Musica: Santa Cecilia riapre al pubblico con un concerto per la Croce Rossa... - AlessiaRamusino : Grazie del prestigioso riconoscimento. Sarò ben lieta di venire nella bellissima Santa Maria di Leuca in Puglia, a… - vincentimmi : IO AMO LA COLAZIONE D'ASPORTO!! che palle quando andavo in pasticceria e ogni tanto qualcuno mi salutava? la matt… - marveldistan : Buongiorno oggi sono già innervosita perché c'è mia mamma in cucina che sta sistemando cose e cucina e non posso fa… -