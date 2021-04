Musica: classifiche, subito in vetta 'Lauro' di Achille Lauro (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Cambio in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana stilata da Fimi-Gfk. Sul gradino più alto del podio arriva direttamente 'Lauro' di Achille Lauro che manda al secondo posto 'Fastlife 4' di Gue Pequeno & dj Harsh (sette giorni fa era primo). Sul terzo gradino del podio resiste 'Teatro d'ira - vol. I' mentre al quarto posto, sceso dal secondo, si piazza 'Madame'. Quinta posizione per un'altra novità, 'Nostralgia', di Coma Cose seguita da un nuovo ingresso, 'The battle at garden's gate' che entra subito in graduatoria al sesto posto. Invariata, invece, la settima posizione dove si conferma 'Plaza' di Capo Plaza. Passa dalla sesta all'ottava posizione 'Obe' di Mace mentre arriva subito sul nono gradino ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Cambio inalla classifica degli album più venduti della settimana stilata da Fimi-Gfk. Sul gradino più alto del podio arriva direttamente '' diche manda al secondo posto 'Fastlife 4' di Gue Pequeno & dj Harsh (sette giorni fa era primo). Sul terzo gradino del podio resiste 'Teatro d'ira - vol. I' mentre al quarto posto, sceso dal secondo, si piazza 'Madame'. Quinta posizione per un'altra novità, 'Nostralgia', di Coma Cose seguita da un nuovo ingresso, 'The battle at garden's gate' che entrain graduatoria al sesto posto. Invariata, invece, la settima posizione dove si conferma 'Plaza' di Capo Plaza. Passa dalla sesta all'ottava posizione 'Obe' di Mace mentre arrivasul nono gradino ...

