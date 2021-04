Musei e mostre a Milano riaprono dal 27 aprile: prenotazione obbligatoria nei weekend (Di venerdì 23 aprile 2021) Ripartenza anche per mostre e Musei, se verrà attribuita la zona gialla alla Lombardia: riapriranno, a Milano, martedì 27 aprile. Lo ha annunciato Filippo Del Corno, assessore alla cultura, ... Leggi su milanotoday (Di venerdì 23 aprile 2021) Ripartenza anche per, se verrà attribuita la zona gialla alla Lombardia: riapriranno, a, martedì 27. Lo ha annunciato Filippo Del Corno, assessore alla cultura, ...

