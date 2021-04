Municipio I, Alfonsi-Vincenzoni: buon lavoro alla Comandante Scafati (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – “Con grande piacere auguriamo buon lavoro alla Comandante Donatella Scafati, ora a capo del Gruppo Centro Storico della Polizia Locale. Per la prima volta una donna guida il Gruppo I: un simbolo, un tassello, un segnale nel lungo cammino delle donne verso la parita’.” “Un altro soffitto di cristallo che si frantuma, facendo spazio alla guida e alle leadership femminili. Come Presidente e Giunta del Municipio Roma I Centro, stiamo amministrando questo territorio tenendo sempre presente l’ottica di genere, in tutti i servizi, dall’accoglienza, al contrasto alla violenza, dalle politiche socio-educative agli interventi per la sicurezza.” “Siamo felici di poter da ora collaborare con una Comandante di grandissima capacita’, che ha ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – “Con grande piacere auguriamoDonatella, ora a capo del Gruppo Centro Storico della Polizia Locale. Per la prima volta una donna guida il Gruppo I: un simbolo, un tassello, un segnale nel lungo cammino delle donne verso la parita’.” “Un altro soffitto di cristallo che si frantuma, facendo spazioguida e alle leadership femminili. Come Presidente e Giunta delRoma I Centro, stiamo amministrando questo territorio tenendo sempre presente l’ottica di genere, in tutti i servizi, dall’accoglienza, al contrastoviolenza, dalle politiche socio-educative agli interventi per la sicurezza.” “Siamo felici di poter da ora collaborare con unadi grandissima capacita’, che ha ...

