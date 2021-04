Morbegno senza pista "Ora basta"

(Di venerdì 23 aprile 2021) Le società di atletica della Bassa Valle chiedono a gran voce alla Comunità Montana didi prendersi carico del progetto di realizzazione delladi atletica in località Campovico. Nella ...

Advertising

BryanP_official : ... Quando sei in diretta e cerchi di scattati una foto decente... Senza successo! DisCover ritorna martedì prossim… -

Ultime Notizie dalla rete : Morbegno senza

Prima la Valtellina

... dal comitato provinciale della Fidal e da quello del Csi, hanno invitato il presidente della CM diEmanuele Nonini e al sindaco diAlberto Gavazzi "a proseguireindugio nel ...Uno di questi èdubbio il Tempietto di San Fedelino , una delle testimonianze dell'arte ...nota per la sua bellezza naturale e per gli incantevoli panorami che regala è quello che da...... Morbegno Alberto Gavazzi "a proseguire senza indugio nel percorso iniziato" e pertanto chiedono un incontro. "Auspichiamo – si legge nella missiva spedita agli enti interessati - che la Comunità ...Ecco alcune destinazioni meno conosciute ma non certo meno affascinanti, dove la parola d’ordine è autenticità ...