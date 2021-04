Montesarchio e San Martino Valle Caudina insieme per “Un amico libro a casa” (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMontesarchio (Bn) – Un amico libro a casa…e non solo a Montesarchio. Oggi, infatti, in occasione della giornata mondiale del libro, nella sala consiliare di Palazzo San Francesco, è stato siglato un accordo tra il Comune di Montesarchio e quello di San Martino Valle Caudina per estendere l’iniziativa culturale anche nel centro irpino. Presenti alla firma della convenzione i due sindaci, Franco Damiano e Pasquale Pisano, gli assessori alla cultura, Morena Cecere e Giuseppe Mauriello, i rappresentanti dell’associazione Sentinelle della Torre e il presidente del Centro Studi Carlo Del Balzo, il prof. Giuseppe Pedoto. Oltre a estendere l’iniziativa che offre la possibilità di ricevere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Un…e non solo a. Oggi, infatti, in occasione della giornata mondiale del, nella sala consiliare di Palazzo San Francesco, è stato siglato un accordo tra il Comune die quello di Sanper estendere l’iniziativa culturale anche nel centro irpino. Presenti alla firma della convenzione i due sindaci, Franco Damiano e Pasquale Pisano, gli assessori alla cultura, Morena Cecere e Giuseppe Mauriello, i rappresentanti dell’associazione Sentinelle della Torre e il presidente del Centro Studi Carlo Del Balzo, il prof. Giuseppe Pedoto. Oltre a estendere l’iniziativa che offre la possibilità di ricevere ...

anteprima24 : ** #Montesarchio e San Martino Valle Caudina insieme per 'Un amico libro a casa' ** - gdt62 : RT @TIMnewsroom: Anche in Campania “Smart District” di TIM, per la #DigitalTransformation dei distretti industriali. Ad Ariano Irpino, Batt… - LucaCisternino1 : RT @TIMnewsroom: Anche in Campania “Smart District” di TIM, per la #DigitalTransformation dei distretti industriali. Ad Ariano Irpino, Batt… - MarcoGMarchesi : RT @TIMnewsroom: Anche in Campania “Smart District” di TIM, per la #DigitalTransformation dei distretti industriali. Ad Ariano Irpino, Batt… - OlivettiOnline : RT @TIMnewsroom: Anche in Campania “Smart District” di TIM, per la #DigitalTransformation dei distretti industriali. Ad Ariano Irpino, Batt… -