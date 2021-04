MIMS | a Regioni oltre 169 milioni per treni TPL

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) –169,4di euro alleper l’acquisto di materiale rotabile da destinare al trasporto pubblico locale o per l’acquisto di ricambi o attrezzature di riqualificazione deigià in dotazione. Le risorse, previste in precedenti leggi di bilancio(1), sono state ripartite con un decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e riguardano le annualità dal 2021 al 2033. Lo comunica ilin una nota sottolineando che “nella ripartizione dei fondi si è tenuto conto sia di indicatori di natura demografica che dell’offerta di servizi di trasporto (ad esempio, quantità di passeggeri trasportati, quantità annuale di treno/km). Complessivamente, alledel Sud è stata assicurata la quota del 34% prevista ...

ferpress : #MIMS: alle Regioni oltre 169 milioni di euro per i #treni del #TPL. 131 mln per il #trasporto lagunare veneto

In una nota i deputati della Lega Elena Maccanti, capogruppo in Commissioni Trasporti, ed Edoardo Rixi, responsabile nazionale Infrastrutture e componente della Commissione Trasporti sono tornati su q ...