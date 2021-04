Mille: 'Canto la pazzia del miei vicini di casa'. Un brano dedicato agli inquilini del condominio (Di venerdì 23 aprile 2021) Mille (Elisa Pucci, 36 anni), voce dei Moseek conosciuta anni fa a X Factor, ha intrapreso una carriera parallela solista, iniziata con Animali. Con un altro brano, La radio, è tra i finalisti del ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 aprile 2021)(Elisa Pucci, 36 anni), voce dei Moseek conosciuta anni fa a X Factor, ha intrapreso una carriera parallela solista, iniziata con Animali. Con un altro, La radio, è tra i finalisti del ...

Advertising

pacesunflowers : @Hji96673750 @_bohh__ Ma secondo me la visione che avete di amici non è proprio esatta. Non è una gara “di canto”,… - maledetta02 : @__walter__74 complimenti a voi che sapete mettere un freno alle emozioni, io dal canto mio lo trovo abbastanza tri… - CantoOdv : Donando il 5 per mille è possibile aiutare l’associazione Canto & Missione a mantenere il suo impegno verso i più b… - ProgettoTeatris : @DVD23690077 ??Un arcobaleno sereno l'odore del fieno un canto corale di mille cicale un bianco puledro l'odore di c… - IlMattinoFoggia : Un canto è sempre il riassunto di mille vite. Grazie Filo, buona giornata a tutti -