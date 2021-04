Milano: marchi contraffatti e truffe da 300mila euro, sgominata banda di 20enni (Di venerdì 23 aprile 2021) Milano, 23 apr. (Adnkronos) - sgominata a Milano una banda di ventenni accusata di aver commesso una serie di truffe per un valore di 300mila euro. Nei giorni scorsi la polizia ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti cittadini italiani, in carcere per un 23enne, ai domiciliari per un 22enne e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un altro 22enne. In poco più di due mesi, è stato possibile individuare tutti i componenti del sodalizio criminale, cui è stata contestata l'associazione per delinquere finalizzata all'introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con marchi contraffatti, truffa, ricettazione, indebito utilizzo di carte di pagamento intestate a terzi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021), 23 apr. (Adnkronos) -unadi ventenni accusata di aver commesso una serie diper un valore di. Nei giorni scorsi la polizia ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti cittadini italiani, in carcere per un 23enne, ai domiciliari per un 22enne e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un altro 22enne. In poco più di due mesi, è stato possibile individuare tutti i componenti del sodalizio criminale, cui è stata contestata l'associazione per delinquere finalizzata all'introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con, truffa, ricettazione, indebito utilizzo di carte di pagamento intestate a terzi e ...

