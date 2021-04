Milano: “Io malata di cancro, mia mamma ha rifiutato di aiutarmi” (Di venerdì 23 aprile 2021) Una donna di 47 anni, infermiera psichiatrica, ha cercato la mamma per un prelievo che sarebbe stato di vitale importanza, ma la donna si è rifiutata di sottoporvisi. La donna giudica il comportamento della madre “disumano”. È questa la triste storia di Daniela Molinari. Al Corriere della Sera la donna afferma: “Non ho tempo. Io ci corro, contro il tempo. Stiamo cercando di preservare la contaminazione degli organi vitali”. Poi racconta: “Tre anni fa, scoprono un tumore al seno. All’inizio non c’è tutta questa enorme preoccupazione. Senonché la situazione si aggrava. Morale: nell’ambito di una cura sperimentale americana, ho bisogno della mappatura del codice genetico e mi serve quello della mamma biologica. Basta un prelievo di sangue, un tampone salivare, nulla di che, nella massima garanzia totale e assoluta dell’anonimato”, racconta Daniela, ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Una donna di 47 anni, infermiera psichiatrica, ha cercato laper un prelievo che sarebbe stato di vitale importanza, ma la donna si è rifiutata di sottoporvisi. La donna giudica il comportamento della madre “disumano”. È questa la triste storia di Daniela Molinari. Al Corriere della Sera la donna afferma: “Non ho tempo. Io ci corro, contro il tempo. Stiamo cercando di preservare la contaminazione degli organi vitali”. Poi racconta: “Tre anni fa, scoprono un tumore al seno. All’inizio non c’è tutta questa enorme preoccupazione. Senonché la situazione si aggrava. Morale: nell’ambito di una cura sperimentale americana, ho bisogno della mappatura del codice genetico e mi serve quello dellabiologica. Basta un prelievo di sangue, un tampone salivare, nulla di che, nella massima garanzia totale e assoluta dell’anonimato”, racconta Daniela, ...

