Milan, gli indizi che avvicinano l'obiettivo di mercato di Maldini (Di venerdì 23 aprile 2021) L'esterno del Marsiglia Thauvin è in rotta con la sua squadra, senza feeling con Sampaoli e nervoso con i compagni: il Milan lo aspetta Florian Thauvin è uno dei desideri di mercato del Milan. L'interesse per l'attaccante esterno francese è ormai chiaro da tempo. Riconosciuto anche in maniera diretta dalla dirigenza rossonera, l'assalto al calciatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : Il #Milan con il successo contro il #Genoa è salito a 66 punti, gli stessi dell'intera stagione passata, ma con 7 g… - ZZiliani : Ha schifato #Allegri dopo Juve-Ajax, #Sarri per averlo tolto con Lokomotiv e Milan, #Pirlo per l’indisciplina di ch… - GoalItalia : 'Vinceranno solo Juve, Milan e Inter? Ma è così da 80 anni' La risposta di Agnelli fa infuriare gli altri presiden… - danielebauce : Comunque da quando #Ibrahimovic è andato a #Sanremo, io non lo guardo più con gli stessi occhi. #Milan - lequilibrista : @RivistaUndici @MarcoBellinazzo Scusa da dove comincia la fine del calcio? Dall'ingresso degli emiri in psg e city… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan gli Golpe sventato, ma nessuno coglie la lezione ... con un aumentino di 450 mila euro, vogliamo dire che era giusta l'esclusione del Milan dalle Coppe ... sia stata evangelisticamente dettata dal desiderio di portare il grande calcio in tutti gli angoli ...

Super Insigne, il Napoli si sbarazza della Lazio Gattuso a - 2 dal quarto posto: Champions riaperta Al "Maradona" gli azzurri di Gattuso spazzano via la Lazio 5 - 2. Apre al 7' Insigne su rigore e ... che abbraccia quattro squadre in appena tre punti: Milan 66, Juve e Atalanta 65 e Napoli 63. Ci sarà ...

Milan, gli auguri di buon compleanno a Kakà / VIDEO Pianeta Milan Campionato: l’Atalanta fallisce l’operazione sorpasso al Milan, il Napoli schianta la Lazio A oggi, il Napoli è ancora fuori dalle quattro che parteciperanno alla prossima Coppa Campioni; ma la squadra di Gattuso è lanciatissima e spaventa Milan, Atalanta e Juventus. Fondamentale il recupero ...

Il Sassuolo stende il Milan Raspadori firma la rimonta È la storia di quel calcio difeso dai tanti che si sono scagliati contro la Superlega, è l’epilogo di Milan-Sassuolo a San Siro con i neroverdi che – tranquilli dell’ottavo posto in ...

