Milan | è allarme Champions | Pioli cerca soluzioni | News

In serata è arrivato anche l'di Ceferin: "Bianconeri eescano dalla Superlega oppure saranno escluse dalla Champions". Al contrario, la Roma in questi giorni ha incassato solo ...Lazio e, lunedì sera 26 aprile alle 20.45, si ritroveranno in campo per riscattare le ... I cinque gol subiti dai biancocelesti, si legge in una nota, sono un campanello d'che suona forte ...Ancora oggi un calo: -2,57% per il titolo bianconero. In serata è arrivato anche l'allarme di Ceferin: "Bianconeri e Milan escano dalla Superlega oppure saranno escluse dalla Champions". Al contrario, ...Lo ha detto a Tuttomercatoweb intervistato per la rubrica “A tu per tu” l’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli. “È stato un lanciato un grido d’allarme. E sottovalutare questo ...