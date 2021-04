Milan, battaglia col Dortmund per il giovane talento (Di venerdì 23 aprile 2021) Secondo Nicolò Schira , giornalista della Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini sta provando a soffiare un campioncino classe 2004 a una delle società migliori in Europa nel produrre e lanciare ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 23 aprile 2021) Secondo Nicolò Schira , giornalista della Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini sta provando a soffiare un campioncino classe 2004 a una delle società migliori in Europa nel produrre e lanciare ...

Milan sul talento Walz "Il Milan - ha scritto Schira su Twitter - è interessato al giovane talento Vasco Walz , nato nel 2004. I rossoneri hanno offerto un contratto triennale al centrocampista del ...

Kessie ci crede: "Champions? La sogno, ci giocavo alla Playstation. Andavo matto per Sheva" Frank Kessie sprona il suo Milan verso il finale di campionato. Il centrocampista del Milan promette battaglia: e lunedì c'è la Lazio Idee chiare per Frank Kessie, che lunedì sfiderà la Lazio. Il centrocampista del Milan, a Sportweek, ha dichiarato: ...

Kessie ci crede: «Champions? La sogno, ci giocavo alla Playstation. Andavo matto per Sheva» Frank Kessie sprona il suo Milan verso il finale di campionato. Il centrocampista del Milan promette battaglia: e lunedì c’è la Lazio Idee chiare per Frank Kessie, che lunedì sfiderà la Lazio. Il ...

