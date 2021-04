Mick Schumacher Ferrari | dopo Sainz tocca al giovane pilota

(Di venerdì 23 aprile 2021) Giorni di test in casal’intensa giornata di ieri per Carlosche ha a lungo girato a Fiorano sia al mattino che al pomeriggio del 21, il 22 Aprile 2021 èto ascendere in pista sempre sul tracciato di proprietà del Cavallino e sempre con una SF71H del 2018. Ilha l’obiettivo di aumentare il chilometraggio e migliorare il feeling a bordo di una F1. Mercedes budget: i bassi costi sono la causa di incidenti pericolosi: è pronto a creare una sintonia con la monoposto? Se peri test erano solo un ripasso delle tecniche e le procedure davanti al volante dellaper ...

Advertising

Karoline_0547 : RT @automotorinews: ??? Mick #Schumacher racconta il primo impatto con la #F1 e il 'peso' del suo cognome - automotorinews : ??? Mick #Schumacher racconta il primo impatto con la #F1 e il 'peso' del suo cognome - EstebBeltramino : Test Ferrari a Fiorano: c'è Mick Schumacher con la SF71H del 2018 #motori #automobilismo - dinoadduci : Test Ferrari a Fiorano: c'è Mick Schumacher con la SF71H del 2018 - Foodef11 : Test Ferrari a Fiorano: c'è Mick Schumacher con la SF71H del 2018 -

Ultime Notizie dalla rete : Mick Schumacher

L'arrivo diin Formula 1 ha sicuramente fatto molto rumore. Il figlio della leggenda si sta confrontando però in un team con palesi difficoltà tecniche, essendo la Haas praticamente la vettura ...Una sgridata paterna quella rivolta a, conscio lo zio del suo potenziale: 'Le cose vanno avanti per. Certo, ha sbagliato quando ha riscaldato le gomme: è andato contro il muro e ...Giorni di test in casa Ferrari. Dopo l’intensa giornata di ieri per Carlos Sainz che ha a lungo girato a Fiorano sia al mattino che al pomeriggio del 21, il 22 Aprile 2021 è toccato a Mick Schumacher ...Tra i piloti appartenenti all’Accademia Ferrari spiccano Robert Shwartzman, che un anno fa ha perso di poco il titolo in Formula 2 con Mick Schumacher. Robert Kubica, che attualmente supporta il team ...