Michelle Hunziker vuota il sacco: "Ecco perché mia figlia Aurora ha i tratti asiatici" (VIDEO) (Di venerdì 23 aprile 2021) Michelle Hunziker accusata di razzismo Qualche giorno fa Michelle Hunziker e il collega Gerry Scotti sono finiti al centro delle polemiche per una gag fatta a Striscia la Notizia. Addiritamente i due conduttore sono stati accusati di razzismo per aver simulato in modo ironico le caratteristiche dei cinesi. Dopo aver sollevato questo polverone mediatico sono L'articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

matteosalvinimi : Siamo arrivati alle minacce di morte. Mi pare che la dittatura del 'politicamente corretto' abbia fatto perdere la… - Fontana3Lorenzo : Piena solidarietà ai conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker, per quanto stanno subendo. Ormai il politicamente… - LegaSalvini : Le parole di Michelle Hunziker. Solidarietà a lei e a Gerry Scotti per le minacce di morte subite. - Chigi64057366 : @Meripie1 @Maryro71 @gbongiorno66 Wiki: 'Nel 2007, insieme a Michelle Hunziker, ha dato vita alla fondazione Doppia… - thebasilissa : io non so che abbiamo fatto di male noi italiani per meritarci tutto ciò, forse è questo il razzismo a cui si riferiva michelle hunziker -