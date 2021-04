«Mia figlia dice che faccio sempre le stesse foto» ha scritto il cantante. Che ha chiamato la primogenita per aiutare il suo «boomer papà» alle prese con i social network (Di venerdì 23 aprile 2021) Francesco Renga, solido cantautore di Brescia guarda le foto Un divo sul palco, meno bravo con i social network. Francesco Renga non ha bisogno di presentazioni quando si parla di musica. Ma se spostiamo l’attenzione sui social tutto cambia. «Mia figlia dice che faccio sempre le stesse foto» ha scritto in un post Instagram il cantante. E come darle torto? Basta dare un’occhiata al suo profilo. Al punto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 23 aprile 2021) Francesco Renga, solido cantautore di Brescia guarda leUn divo sul palco, meno bravo con i. Francesco Renga non ha bisogno dintazioni quando si parla di musica. Ma se spostiamo l’attenzione suitutto cambia. «Miachele» hain un post Instagram il. E come darle torto? Basta dare un’occhiata al suo profilo. Al punto ...

Advertising

zambra6601 : @Azzurraurra @AgReds Credo che un post come questo andrebbe fatto vedere nelle scuole,elementari,medie e superiori,… - acidintheveins : ricordo che al primo colloquio professori-genitori la mia sbadatissima prof di scienze disse 'si, sia figlia me la… - giuseiipoesia : RT @ecccalla: Orsolini ve li pago io i danni di mia figlia se sbrocca questa sera, purché me la facciate sfogare con calma PERCHÉ NE HA TUT… - emmaviola14 : RT @miilkymalik: il modo in cui il giorno prima della finale andrò a comprare 176 schede telefoniche per votare mia figlia. - daza8645 : RT @AloaMilena: @pabloalboran @SerranoIsmael #LaPrimeraQueDespierta Chissà se mia figlia prima o poi la penserà come voi...spero proprio… -