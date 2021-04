«Mia figlia dice che faccio sempre le stesse foto» ha scritto il cantante. Che ha chiamato la primogenita per aiutare il suo «boomer papà» alle prese con i social network (Di venerdì 23 aprile 2021) Francesco Renga, solido cantautore di Brescia guarda le foto Un divo sul palco, meno bravo con i social network. Francesco Renga non ha bisogno di presentazioni quando si parla di musica. Ma se spostiamo l’attenzione sui social tutto cambia. «Mia figlia dice che faccio sempre le stesse foto» ha scritto in un post Instagram il cantante. E come darle torto? Basta dare un’occhiata al suo profilo. Al punto che è stato proprio il cantautore a ingaggiare Jolanda, la primogenita nata dal matrimonio con Ambra Angiolini, per “svecchiare” un po’ la sua pagina. Il risultato? Tutto da ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 23 aprile 2021) Francesco Renga, solido cantautore di Brescia guarda leUn divo sul palco, meno bravo con i. Francesco Renga non ha bisogno dintazioni quando si parla di musica. Ma se spostiamo l’attenzione suitutto cambia. «Miachele» hain un post Instagram il. E come darle torto? Basta dare un’occhiata al suo profilo. Al punto che è stato proprio il cantautore a ingaggiare Jolanda, lanata dal matrimonio con Ambra Angiolini, per “svecchiare” un po’ la sua pagina. Il risultato? Tutto da ...

