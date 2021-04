“Mi sono rotta il c…”. Gelo a Uomini e Donne, fuori onda di Tina Cipollari sconvolge lo studio. Imbarazzo per Maria (Di venerdì 23 aprile 2021) Uomini e Donne, ancora un violento scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Tutto parte dall’intervista rilasciata dall’opinionista a Nuovo Tv nel quale non usa termini teneri con la dama torinese. “È una nullità – così la definivasul settimanale -. Donna volubile che va dove tira il vento. Se avesse avuto una dignità non avrebbe accettato il corteggiamento di Nicola”. Peraltro, prosegue, la popolarità di Gemma non sarebbe farina del suo sacco. “Deve a me e a Giorgio Manetti (storico cavaliere corteggiatore della Galgani al Trono Over) il suo successo. Prima era una donna dimessa e anonima. Ho creato un mostro, purtroppo”. La fine sentimentale della dama torinese appare però segnata secondo Tina: “Si ritroverà da sola quando si spegneranno le telecamere. Gemma è falsa e il pubblico l’ha capito”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 aprile 2021), ancora un violento scontro trae Gemma Galgani. Tutto parte dall’intervista rilasciata dall’opinionista a Nuovo Tv nel quale non usa termini teneri con la dama torinese. “È una nullità – così la definivasul settimanale -. Donna volubile che va dove tira il vento. Se avesse avuto una dignità non avrebbe accettato il corteggiamento di Nicola”. Peraltro, prosegue, la popolarità di Gemma non sarebbe farina del suo sacco. “Deve a me e a Giorgio Manetti (storico cavaliere corteggiatore della Galgani al Trono Over) il suo successo. Prima era una donna dimessa e anonima. Ho creato un mostro, purtroppo”. La fine sentimentale della dama torinese appare però segnata secondo: “Si ritroverà da sola quando si spegneranno le telecamere. Gemma è falsa e il pubblico l’ha capito”. ...

