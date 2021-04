Meteo weekend | tempo quasi estivo | ma da lunedì nuove perturbazioni

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 23 aprile 2021) Sabato, fatta eccezione per le ultime piogge al Sud, prevarrà il sole e il clima mite. I valori termici sfioreranno i 22 gradi su molte regioni. Domenica, grazie al rinforzo dell'anticiclone africano, le temperature saliranno ulteriormente raggiungendo picchi di 24 gradi in Piemonte, Lombardia, Veneto e fino a 26 in Emilia e Toscana e anche oltre questa cifra in Sardegna. Questa fase stabile, soleggiata e calda è destinata a terminare già da26, quanto meno al Nord. Con l'inizio della prossima settimana una serie diatlantiche minacceranno dapprima le Regioni settentrionali e poi parte di quelle centrali, facendo crollare i termometri ancora una volta.Le previsioni di sabato 24 aprilebuono esempre soleggiato al Nord con temperature massime fino a 23 gradi. Nuvole pomeridiane sui ...