Meteo Milano | improvvisamente CALDO | ma poi MALTEMPO e FREDDO

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ilsuvedrà un ottimo fine settimana, con temperature mitissime. Domenica si potranno toccare i 23°C. Ma si sa, ailprecoce non è mai di buona compagnia in questo periodo dell’anno, infatti, già lunedì si avranno le prime piogge, quindi anche cielo grigio, e potrebbe già esserci qualche temporale in zona. Ma sarà soprattutto durante la settimana che ilsarà brutto, con parecchi temporali e rovesci di pioggia, oltre che un calo della temperatura. Insomma, la Primavera diè quella solita, instabile. Sabato 24: poco nuvoloso. Temperatura da 11°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Est 5 Km/h, raffiche massime 20 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Domenica 25: poco nuvoloso. Temperatura ...