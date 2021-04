METEO Italia. Anticiclone ci prova dal weekend, ma non durerà a lungo (Di venerdì 23 aprile 2021) METEO SINO AL 29 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Sull’Italia si mantiene ancora una circolazione ciclonica, che si porta verso il Sud dove si concentra l’instabilità. Sul resto d’Italia inizierà a fare capolino l’Anticiclone, garante di METEO più soleggiato con temperature in risalita. L’aspetto METEO principale sarà legato al progressivo aumento delle temperature, che ci proietterà verso un weekend di tepore. Aprile volge al termine e finora il METEO ha fatto le bizze, con anche fasi di freddo anomalo di stampo invernale. Adesso avremo a che fare, viceversa, con le prime fiammate di caldo che però punteranno soprattutto il Sud Italia. I contrasti che si creeranno con le infiltrazioni più fresche atlantiche daranno manforte ai ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 23 aprile 2021)SINO AL 29 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Sull’si mantiene ancora una circolazione ciclonica, che si porta verso il Sud dove si concentra l’instabilità. Sul resto d’inizierà a fare capolino l’, garante dipiù soleggiato con temperature in risalita. L’aspettoprincipale sarà legato al progressivo aumento delle temperature, che ci proietterà verso undi tepore. Aprile volge al termine e finora ilha fatto le bizze, con anche fasi di freddo anomalo di stampo invernale. Adesso avremo a che fare, viceversa, con le prime fiammate di caldo che però punteranno soprattutto il Sud. I contrasti che si creeranno con le infiltrazioni più fresche atlantiche daranno manforte ai ...

