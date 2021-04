Meteo Italia al 6 Maggio, raffica di TEMPORALI poi CALDO (Di venerdì 23 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Le proiezioni dei modelli matematici parlano chiaro: Maggio esordirà all’insegna della variabilità atmosferica. Dobbiamo rimarcare quanto scritto nel precedente approfondimento, ovvero che s’intravedono potenziali azioni africane e quindi le prime ondate di CALDO stagionali. Ma prima che ciò avvenga dovremo prestare attenzione alle turbolenze dei primi giorni del mese, perché a quanto pare potrebbe esserci spazio per fenomeni localmente violenti. Andiamo però con ordine. Anzitutto il CALDO imminente. Avremo la fiammata dell’Anticiclone Africano e una conseguente impennata delle temperature. Il CALDO si farà sentire, saranno anomalie positive importanti e lasceranno un surplus energetico importante. L’inserimento di correnti atlantiche, già nella prima metà ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Le proiezioni dei modelli matematici parlano chiaro:esordirà all’insegna della variabilità atmosferica. Dobbiamo rimarcare quanto scritto nel precedente approfondimento, ovvero che s’intravedono potenziali azioni africane e quindi le prime ondate distagionali. Ma prima che ciò avvenga dovremo prestare attenzione alle turbolenze dei primi giorni del mese, perché a quanto pare potrebbe esserci spazio per fenomeni localmente violenti. Andiamo però con ordine. Anzitutto ilimminente. Avremo la fiammata dell’Anticiclone Africano e una conseguente impennata delle temperature. Ilsi farà sentire, saranno anomalie positive importanti e lasceranno un surplus energetico importante. L’inserimento di correnti atlantiche, già nella prima metà ...

