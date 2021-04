Meteo, il maltempo flagella il Sud. Allerta meteo in sei regioni. ecco quali (Di venerdì 23 aprile 2021) Pioggia e temporali al Sud, freddo e maltempo al Centro e al Nord sono queste le principali previsioni meteo di Aeronautica Militare e Protezione Civile per venerdì 23 aprile. Iniziamo dai dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera del 22 aprile e valido fino alla mezzanotte di venerdì 23 aprile. E’ stata emessa un’Allerta meteo di livello giallo, per temporali e relativi rischio idrogeologico, su Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Il resto della cartina dell’Italia è verde e pertanto non sono presenti altri avvisi di meteo avverso e di Allerta meteo. #AllertaGIALLA, venerdì ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 aprile 2021) Pioggia e temporali al Sud, freddo eal Centro e al Nord sono queste le principali previsionidi Aeronautica Militare e Protezione Civile per venerdì 23 aprile. Iniziamo dai dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera del 22 aprile e valido fino alla mezzanotte di venerdì 23 aprile. E’ stata emessa un’di livello giallo, per temporali e relativi rischio idrogeologico, su Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Il resto della cartina dell’Italia è verde e pertanto non sono presenti altri avvisi diavverso e di. #GIALLA, venerdì ...

