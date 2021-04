Mercedes budget: i bassi costi sono la causa di incidenti pericolosi (Di venerdì 23 aprile 2021) Da tempo il Team Mercedes parla di problemi al budget che costringono le monoposto ad essere meno sicure e meno performanti e che inoltre provocano incidenti di grande portata. Tutto questo è dovuto al blocco di budget che la F1 ha imposto in questa stagione e che sta portando i team ha risparmiare per il 2022. Naturalmente si punta ad una nuova monoposto che avrà tutte le caratteristiche per essere sicura. Andreas-Seidl: l’Ingegnere elogia Lando Norris Mercedes budget: il limite di costo danneggia la F1? Quest’anno la F1 ha introdotto un limite di costo annuale di 145 milioni di dollari seguito da un’ulteriore riduzione di 5 milioni di dollari anno su anno nelle stagioni successive. Il limite ha significato che le squadre più grandi della F1 hanno dovuto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) Da tempo il Teamparla di problemi alche costringono le monoposto ad essere meno sicure e meno performanti e che inoltre provocanodi grande portata. Tutto questo è dovuto al blocco diche la F1 ha imposto in questa stagione e che sta portando i team ha risparmiare per il 2022. Naturalmente si punta ad una nuova monoposto che avrà tutte le caratteristiche per essere sicura. Andreas-Seidl: l’Ingegnere elogia Lando Norris: il limite di costo danneggia la F1? Quest’anno la F1 ha introdotto un limite di costo annuale di 145 milioni di dollari seguito da un’ulteriore riduzione di 5 milioni di dollari anno su anno nelle stagioni successive. Il limite ha significato che le squadre più grandi della F1 hanno dovuto ...

