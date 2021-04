Mercati deboli. Milano schiva le vendite

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle. Intanto, i dati preliminari degli indici PMI manifatturieri e dei servizi hanno registrato una crescita superiore alle attese nella zona euro ad aprile. Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,206. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.785,7 dollari l’oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 61,69 dollari per barile. Invariato lo spread, che si posiziona a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,75%. Nello scenario borsistico europeo giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,40%, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,32%, e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a ...