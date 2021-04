Meghan Markle | le nuove foto con Archie dopo il ritorno del principe Harry

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 aprile 2021) Jeans premaman, giacca multitasche e una paio di sabot, con la pancia avvolta da un maglioncino nero, in tinta con la mascherina. Megan Markle è stata pizzicata a Santa Barbara da alcuni paparazzi mentre accompagnava all’asilo il figlio Archie, con tanto di pranzo take away: lui, in braccio alla mamma, sfoggiava uno zaino verde, un cappello fasciante, una felpa chiara e una paio di scarpe con gli strappi.