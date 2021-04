“Meghan Markle ha telefonato alla regina Elisabetta dopo la morte del principe Filippo”

(Di venerdì 23 aprile 2021)avrebbeper farle sentire il suo supportoladel consorte il. DCalifornia, doveè rimasta per ragioni legatesua seconda gravidanza. Come riporta il Daily News, la duchessa di Sussex avrebbe dunque chiamato lapoco prima dei funerali dello scorso sabato 17 aprile, facendola parlare per telefono anche con il piccolo Archie.assente al funerale delladelsi era ...

Advertising

ninakreuz : Meghan Markle che pubblica le foto del figlio - noi vogliamo privasiiiii11!! - nello stesso giorno in cui vengono p… - DonnaGlamour : Meghan Markle: la prima telefonata fatta alla Regina dopo la morte di Filippo - zazoomblog : Meghan Markle ha telefonato alla Regina dopo la morte di Filippo - #Meghan #Markle #telefonato #Regina… - __Ella_____ : Amo Meghan Markle che triggera malissimo i fan della monarchia diventando responsabile anche della distruzione del… - musiclover_blu : Chissa se Meghan Markle farà causa anche ai paparazzi americani o questa volta no perché le va bene fare la 'vip' -

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Markle

Pur essendo stata assente al funerale del Principe Filippo (a causa della gravidanza)avrebbe telefonato alla Regina per offrirle il suo conforto. Stando a quantouna fonte vicina aavrebbe rivelato a People , l'ex duchessa del Sussex avrebbe telefonato alla ...ha sentito molto spesso anche il marito, durante la permanenza nel Regno Unito, per farsi raccontare i primi tentativi di chiarimento con i parenti, e per sentirsi vicino a lui in questo ...Dopo la morte del principe Filippo si era molto discusso dell'eventuale partecipazione di Meghan Markle ai funerali nel Regno Unito. Com'era prevedibile Meghan è rimasta in California ...Poco prima dei funerali Meghan Markle ha telefonato alla regina Elisabetta, mentre teneva il piccolo Archie in braccio, ha rivelato una fonte reale alla rivista People. Di certo si è trattato di una ...