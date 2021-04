Mediaset, lascia uno storico giornalista: è finita dopo 35 anni (Di venerdì 23 aprile 2021) Lo storico giornalista Mediaset ha annunciato che a fine giugno lascerà l’emittente dopo ben 35 anni di lavoro ed assoluta dedizione “Non potendo farlo singolarmente, desidero ringraziare tutti quelli che oggi hanno voluto farmi gli auguri per il mio compleanno. Il 30 giugno, dopo 35 anni, finirà la mia storia lavorativa in Mediaset e dal L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Loha annunciato che a fine giugno lascerà l’emittenteben 35di lavoro ed assoluta dedizione “Non potendo farlo singolarmente, desidero ringraziare tutti quelli che oggi hanno voluto farmi gli auguri per il mio compleanno. Il 30 giugno,35, finirà la mia storia lavorativa ine dal L'articolo proviene da Inews.it.

