Maya Erskine | ci sarà anche lei nella serie su Obi – Wan Kenobi

L'attrice e doppiatrice americana Maya Erskine è appena stata confermata nel cast della serie su Obi – Wan Kenobi prodotta da Disney Plus Assieme a Maya Erskine, nel cast di Obi – Wan Kenobi, ci saranno anche altri attori come Hayden Christen (nel ruolo di Darth Vader, il cattivo per eccellenza), Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. Insomma, il cast è davvero ben nutrito, non c'è che dire!

