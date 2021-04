Mattino Cinque | Federica Panicucci saluta il weekend | parole di libertà

Advertising

davidemaggio : L'incredibile ascesa di «Mattino Cinque» e la sberla ad Uno Mattina E chi l'avrebbe mai detto! - leorenas1 : @DReqvenge2020 @radiosilvana ??Ma Doq, abbiamo concepito un cazzo di marchietto alle nove del mattino e alle CINQUE… - ch2002riga : RT @defencelessziam: La verità è che il GF non smetterà mai di mancarmi perché l’ho vissuto con un’intensità che ripensandoci a tratti mi s… - sfanculin : RT @davidemaggio: L'incredibile ascesa di «Mattino Cinque» e la sberla ad Uno Mattina E chi l'avrebbe mai detto! - stringimi_Haz : RT @defencelessziam: La verità è che il GF non smetterà mai di mancarmi perché l’ho vissuto con un’intensità che ripensandoci a tratti mi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Cinque

DavideMaggio.it

Leregioni in arancione sono Basilicata (rischio moderato, incidenza settimanale 201 casi per centomila abitanti), Calabria (rischio alto, incidenza 152), Sicilia (rischio moderato, incidenza 175) ...... Remo Carulli (Sorrento e la Costiera Amalfitana; Salerno e il Cilento; Avellino e l'Irpinia; Benevento e il Sannio beneventano) La sua passione per i viaggi è certificabile dall'età dianni, ...Dopo l’intercettazione di una chiamata fatta ad Anna Corona, trasmessa a Mattino Cinque, Federica Panicucci ha voluto far sentire anche l’opinione di Piera Maggio. La mamma della piccola Denise, così ...Durante l’ultima trasmissione di Mattino Cinque, Federica Panicucci ha trasmesso in diretta un’intercettazione telefonica di Anna Corona. L’ex moglie del papà biologico di Denise non risponde a quella ...