Matrimonio a prima vista, Santa Marziale svela il retroscena sconcertante: "Ecco cosa diceva Salvo sul mio corpo" (Di venerdì 23 aprile 2021) È giunto alla fine l'esperimento Matrimonio a prima vista Italia 3. A far discutere è stata soprattutto la coppia di Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio, i due ragazzi siciliani che hanno riconsegnato le fedi nella puntata "la scelta finale" andata in onda su Real Time mercoledì 21 aprile. Fanpage ha incontrato Santa in esclusiva e le rivelazioni fatte da lei sono davvero sconcertanti. "Io ho peccato di ingenuità ma lui è stato molto furbo, ha giudicato il mio fisico dicendosi deluso di non averne trovato uno atletico", ha detto Santa raccontando di come Salvo l'abbia presa più volte in giro per il suo corpo. E ancora: "Il giorno del primo meeting con gli esperti, dopo il viaggio di nozze, durante un esercizio che ci ha assegnato ...

