Mastella incontra i commercianti, spazi esterni e chiusura strade: accordo siglato

Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Si è tenuto oggi a Palazzo Mosti, l'incontro tra il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, Mario Carfora (Mio Italia) in rappresentanza dei ristoratori della città e Nicola Romano di Confcommercio. L'incontro, durato circa un'ora, è stato un momento di confronto tra le parti, scandito dall'entusiasmo che da lunedì – come tra l'altro ha annunciato Mastella – che la Campania e quindi anche Benevento sarà in zona gialla. Nel corso dell'incontro, a cui hanno partecipato anche l'assessore alle Attività Produttive, Alfredo Martignetti, e il dirigente Antonio Iadicicco, l'Amministrazione ha espresso piena disponibilità a venire incontro alle esigenze dei commercianti in questo difficile momento economico. In particolare, il sindaco Mastella ha rassicurato che verranno confermate le ...

